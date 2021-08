Alguns populares entraram em contato com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia para denunciar que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas inaugurada nesta terça-feira 10, já enfrenta problemas no atendimento.

Segundo o denunciante, o corredor da unidade está lotado de pessoas e há apenas um médico para realizar o serviço, o que fez com que os pacientes se aglomerassem e ficassem há mais de duas horas à espera de uma consulta.

Em contato com a assessoria de comunicação, a Prefeitura de Vilhena informou que a UPA conta com três profissionais sendo dois disponíveis para atendimentos de urgência e emergência e um para as consultas médicas.

A assessoria ainda pontuou que o atendimento varia de acordo com a gravidade de cada caso, os considerados mais simples acabam indo para o fim da fila dando a vez para os mais graves. Nesta situação o recomendado é procurar os postos de saúde, pois o foco da UPA é atendimentos de urgência e emergência.