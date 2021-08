Porto Velho conta agora com mais uma agência Sicoob Credisul inaugurada na última sexta-feira, 6 de agosto, no IG Shopping.

O espaço moderno e inovador é o 41º ponto de atendimento da cooperativa e o quarto na capital de Rondônia, que conta também com mais seis agências em distritos, sendo em três deles a única instituição financeira presente. Assim como nas outras cerimônias realizadas pela cooperativa neste momento de pandemia, a inauguração aconteceu de maneira reservada e seguiu os protocolos de segurança contra o coronavírus.

De acordo com Renato Doretto, diretor regional da Sicoob Credisul em Rondônia, a abertura da nova agência marca a expansão da Sicoob Credisul na região. “A nossa participação no desenvolvimento econômico está cada vez mais forte e presente. Com o nosso volume de operações, temos feito a roda do agro girar rapidamente na região. É extremamente importante tudo que tem sido feito nos últimos anos e não temos dúvida nenhuma que vamos continuar crescendo aqui. Somos uma instituição que está sempre junto com seus associados. Dá muito orgulho fazer parte disso tudo”, relatou Doretto.

Jorge Abreu, gerente da agência Sicoob Credisul no IG Shopping, acredita que a proximidade com os cooperados fará da nova agência uma das maiores da cidade. “Atendendo desde pessoa física até grandes grupos econômicos, na nossa agência o cooperado vai encontrar uma equipe que proporcionará a melhor experiência junto a uma instituição financeira cooperativa”, relatou.

Estiveram presente na inauguração Ivan Capra, presidente do conselho administrativo da Sicoob Credisul; Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul; Bruno Simão, representante da Araça Distribuidora; Emivan Azevedo, cooperado Sicoob Credisul; Pedro Henrique Coelho, sócio do MG Supermercado; Helsio Rabelo, representante da Dydyo e Kaiary; Salatiel Rodrigues, presidente da OCB/SESCOOP-RO; José Peretto, representante da Gauchinho Comércio e Representações LTDA; Elinaldo e Marlon, representantes do IG Shopping; Andrezza Freitas, gerente de produtos e serviços da Sicoob Norte e Altair Schramm diretor administrativo da Sicoob Norte.

O IG Shopping em Porto Velho está localizado na Av. Amazonas, 8338, bairro Tiradentes, e conta com um estacionamento com mais de 500 vagas totalmente coberto e gratuito, facilitando a visita dos cooperados à agência Sicoob Credisul dentro do estabelecimento.