Na madrugada desta terça-feira, 10, uma mulher foi detida após efetuar 3 disparos de arma de fogo na frente de um prostíbulo, onde estava o marido, no município de Cerejeiras.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma mulher chegou ao referido estabelecimento, localizado na esquina da Avenida Integração Nacional com a Canadá e perguntou ao proprietário se o marido dela estava no local.

Como o dono do estabelecimento se negou a prestar as informações solicitadas pela agente, ela voltou até o veículo onde a amiga a aguardava e se apossou de um revólver com o qual efetuou três disparos contra o local, mas não atingiu nenhum dos clientes.

Antes da chegada da Polícia Militar, a suspeita conseguiu fugir e os militares fizeram contato com o suposto marido dela, que de fato estava no prostíbulo, mas negou ter algum tipo de relacionamento com a autora dos disparos.

Através da placa do veículo usado pelas mulheres, os militares conseguiram encontra-las e ambas confessaram terem ido ao local, mas se negaram a informar o padeiro da arma de fogo.

A autora dos disparos alegou ainda que não tinha a intenção de ferir ninguém, apenas queria dar um susto no marido.