Há vários dias, a Polícia Militar (PM) de Cacoal vinha recebendo denúncias em relação a um grupo criminoso pertencente ao PCC que estaria atuando na “Região do Café” para cometer execução e roubos. A partir das informações, o policiamento foi intensificado no município.

Já na madrugada desta terça-feira, 10, os policiais receberam uma nova informação que os integrantes dessa organização criminosa estariam na cidade articulando roubo a uma concessionária de veículos. O patrulhamento foi intensificado nos locais em que os suspeitos costumavam frequentar.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, em dado momento, os policiais avistaram um veículo, Renaut Sandero, de cor prata, trafegando pela BR -364 com três suspeitos dentro, que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga em alta velocidade e adentraram na Av. Flor do Maracá, nas proximidades do Hospital de Campanha.

Lá um dos suspeitos arremessou uma arma de dentro do veículo e o outro desceu do carro com uma arma na mão, atirando contra os policiais que, de imediato, reagiram, efetuando três disparos contra o veículo. Um dos infratores foi atingido no braço esquerdo e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Heuro. Os outros dois indivíduos não tiveram ferimentos.

Na ação, comandada pelo Aluno a Sargento Claudiovick, com a participação do Cabo J. Passos e o Soldado Cerqueira, os três envolvidos foram presos, sendo identificados pelas seguintes iniciais: “J”, condenado pelos crimes de homicídio e roubo e encontrava-se foragido da cadeia pública de Presidente Médici; “D”, morador de Cacoal que ficou ferido na troca de tiros e “E”, oriundo do estado do Paraná, com passagens por roubo e tráfico de drogas.

Durante a prisão dos criminosos foram localizados no interior do veículo: uma arma de fogo do tipo pistola, municiada com um carregador contendo 12 munições intactas; um invólucro de substância entorpecente do tipo cocaína embalada com sacola azul, pesando aproximadamente 12 gramas; uma porção de substância entorpecente do tipo maconha sem embalagem pesando aproximadamente 102 gramas e 03 aparelhos celulares. Há quase 15 metros de distância do veículo foi localizado um revolver da marca Rossi Oxidável calibre 38 sem munições.

Após toda a situação, os suspeitos, veículo, armas e drogas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil onde foi realizado o registro da ocorrência e, posteriormente, apresentados ao delegado de plantão.

Os criminosos responderão por diversos crimes, dentre eles, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. A Polícia agora vai investigar a possibilidade de outros crimes praticados pelo grupo, existindo a possibilidade de envolvimento em assassinatos de membros de facções criminosas rivais.