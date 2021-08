Em recente encontro com o deputado estadual Cirone Deiró, a presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (Acic), Joici Eggert Strey, e o vice-presidente Adriano Queiróz apresentaram o plano estratégico para padronização das lixeiras, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

O projeto prevê a implantação, no centro comercial de Cacoal, de contêineres padronizados para a correta destinação de lixo, que muitas vezes é descartada nas ruas e avenidas e também em frente aos comércios locais, de forma inadequada.

Para que o projeto avance, a Acic solicitou ao deputado a destinação de recursos para a confecção das lixeiras/contêineres para atender, inicialmente, as áreas determinadas pelo plano estratégico. Segundo levantamento feito pela Semma, em 2020 o total de resíduos gerados em Cacoal, diariamente, gerou em média de 50 toneladas.

“Diante da necessidade de mais locais adequados para o descarte do lixo no centro comercial de Cacoal, a Acic, entidade representativa da classe empresarial e industrial, está buscando o apoio do deputado Cirone, para que esse projeto avance. Conhecemos o trabalho do deputado junto aos empresários e comércio cacoalense e por isso, mais uma vez, estamos em busca desse apoio”, destacou a presidente da Acic.

Estima-se que o projeto beneficiará uma área de aproximadamente 19 mil metros quadrados no centro comercial de Cacoal com a implantação de 136 lixeiras/contêineres. Nesta região da cidade, estão instalados mais de 60 pontos comerciais. O projeto abrange ainda a instalação de 74 lixeiras/contêineres para atender um trecho de mais de oito quilômetros na marginal da BR-364.

“Nós participamos da reunião com a Acic para conhecer melhor o plano estratégico para padronização das lixeiras e, reconhecendo a importância do projeto, vamos buscar, mas uma vez, atuar junto à classe empresarial em um projeto que beneficiará não apenas o setor empresarial e comercial, mas toda a população cacoalense. Somos conhecedores de que uma cidade limpa faz toda a diferença para quem mora e para quem visita”, destacou deputado Cirone.