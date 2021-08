FFER divulga tabela do Rondoniense Sub-13

O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou no início da tarde desta terça-feira, 10, a tabela de jogos do Campeonato Rondoniense Sub-13 2021.

Com a participação de 13 clubes, a tabela foi apresentada com os 22 jogos que definirão o campeão estadual em competição que será realizada em sede única na cidade de Colorado do Oeste.

No grupo A, estão: EC Catalão (Liga de Rolim de Moura), Ji-Paraná e Colorado. No grupo B estão: Genus, Pimentense e Real Ariquemes. O grupo C é formado por Grêmio Vilhena, Avaí Rondônia e Guaporé. Já o grupo D é integrado por Escolinha 16 (Liga de Colorado), Saint Germain, Chupinguaia (Liga de Vilhena) e Brazuca.

A competição será iniciada no dia 3 de setembro (sexta-feira) com dois jogos. Às 14h30, LFV/Chupinguaia e LDCOL/Escolinha 16 travam duelo na abertura do Estadual. Já, às 16 horas, o Saint Germain encara o Brazuca. As partidas serão realizadas no estádio Módulo Esportivo, em Colorado do Oeste.

O Campeonato Rondoniense Sub-13 2021 terá duração de cinco dias e tem início previsto para o dia 3 de setembro. A última rodada será realizada no dia 7 de setembro.