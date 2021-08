Mil e duzentos pacientes de Cacoal e região serão beneficiados com a 2ª etapa do projeto “Visão”, a ação da deputada federal Jaqueline Cassol (PP-RO) organiza mutirões de cirurgias de catarata e pterígio gratuitas. O projeto será retomado na sexta-feira, 13, em Cacoal.

A deputada destinou R$ 3,6 milhões para o Governo de Rondônia realizar os procedimentos. “Tenho como missão cuidar das pessoas e o projeto ‘Visão’ possibilita isso. Devolver a elas a alegria de voltarem a enxergar é gratificante”, disse a deputada.

Além de Cacoal, o projeto contemplará moradores de Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, Vilhena, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Colorado D’Oeste, Pimenteiras, Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte, Santa Luzia D’Oeste e Rolim de Moura.

Para ter acesso aos procedimentos que são gratuitos, basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e preencher um cadastro. A pessoa será inserida na Central de Regulação e logo a equipe entrará em contato agendando a consulta e posteriormente a cirurgia. Os procedimentos serão feitos no sistema de mutirão.

PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO

Em Cacoal, a primeira etapa do projeto “Visão” foi realizada no ano de 2020, quando mil pessoas foram atendidas. O projeto foi suspenso com a pandemia do Coronavírus e agora está sendo retomado.