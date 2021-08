Através de um formulário online, a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), em parceria com a Prefeitura de Vilhena, abre inscrições para formação de novas equipes de vôlei na cidade. O cadastro pode ser acessado através do link: www.bit.ly/equipesavv.

Os treinamentos já começaram neste mês, com aulas às terças e quintas-feiras, em três horários: das 8h às 9h, das 14h às 15h e das 18h às 20h30.

De acordo com o coordenador da AVV, France Lima, o formulário faz parte do refinamento de informações para destinar o melhor treinamento ao interessado. “O questionário serve como uma seletiva para os alunos de 6 a 17 anos, definindo as turmas. As informações são coletadas e servirão para ajudar e direcionar os jovens atletas para o treinamento mais adequado para o desenvolvimento”, aponta France.

Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes, lembra do apoio da Prefeitura à entidade, que fez de Vilhena uma referência no voleibol.

“Sabemos o quão importante é a Prefeitura apoiar a AVV. Estamos juntos nessa, pela secretaria de Esportes e também pelo convênio firmado através do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentro de Rondônia somos referência nesta modalidade e já obtivemos inúmeros títulos em competições escolares, tudo devido à AVV. Eles possuem projetos com as escolas do município e têm levado o nome de Vilhena ao cenário nacional. Já tivemos mais de dez conquistas nacionais, como nos Jogos Escolares da Juventude, além de vilhenenses terem participado de seletivas da Confederação Brasileira de Desporto Escolar nas modalidades de voleibol e vôlei de praia”, finaliza Oliveira.

France, ainda, reitera o compromisso da Associação com a comunidade lembrando que a retomada das atividades, segue conforme os protocolos de segurança.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (069) 99-8138-6467. A AVV tem sede na Rua 43, nº 497, no bairro Jardim Eldorado, anexa ao estádio Portal da Amazônia.