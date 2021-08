O “adesivaço” promovido pelo movimento “Juntos pela Advocacia” reuniu centenas de advogados e demais apoiadores de Márcio Nogueira, pré-candidato à presidência da OAB Rondônia e um dos líderes do movimento. A ação foi realizada na quarta-feira 11, “Dia do Advogado”, em frente ao Clube da OAB/RO, na Lagoinha, com a participação do atual presidente da entidade, Elton Assis.

“O 11 de agosto é uma data muito importante para nós, pois lembra a toda a sociedade o nosso orgulho de fazer parte da advocacia. Ver tantos amigos e amigas aderindo ao nosso movimento me dá a certeza de que estamos no caminho certo para seguir avançando com uma ordem mais moderna e próxima da sociedade”, disse Nogueira, que hoje cumpre agenda em Ariquemes e Buritis, onde se reunirá com lideranças da advocacia local.

Além de Elton Assis, o movimento “Juntos pela Advocacia” tem o apoio do conselheiro federal da OAB por Rondônia Andrey Cavalcante, que também marcou presença no evento. “Aproveito a oportunidade para homenagear aquele que tornou-se uma referência para mim, no exercício da advocacia e na nobreza do trato com a pessoa humana, característica fundamental para a integridade do homem em todas as suas atribuições de vida. É uma honra prestigiar sua jornada tão de perto”, destacou Andrey Cavalcante.

A advogada Siça Andrade, que lidera um escritório em Porto Velho, também esteve no evento adesivando seu veículo. “Vamos juntos por uma advocacia de inclusão, representatividade, transformação e inovação. Juntos somos mais fortes. Eu confio e acredito nessa mudança. Márcio Nogueira é o nosso futuro presidente da ordem”, disse.

CONFRATERNIZAÇÃO

Ainda marcando o “Dia do Advogado”, Márcio Nogueira participou da tradicional feijoada promovida pela OAB/RO. Com 17 anos de atuação profissional, Márcio é atualmente secretário-geral da ordem e já foi presidente da Comissão de Defesa de Prerrogativas. Natural de Guajará-Mirim, ele tem 40 anos e a advocacia profissão que escolheu desde criança.