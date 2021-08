O senador Confúcio Moura (MDB-RO) participou de audiência na terça-feira 10, na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), com o superintendente da instituição Algacir Polsin e adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional Manoel Fernandes, para tratar sobre o credenciamento do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) e habilitação de campis para Rondônia.

De acordo com o parlamentar, o credenciamento e habilitação do instituto beneficiará com a captação de recursos, inclusive pela Lei da Informática, que possibilita a destinação de 5% do orçamento das empresas ligadas aos bens de informática para investimento descentralizados em pesquisa em Rondônia, Acre e outros Estados da Amazônia Ocidental.

Para Confúcio Moura, a Suframa tradicionalmente concentra os recursos na cidade de Manaus (AM) e precisa investir em tecnologia, em bioeconomia e outras atividades importantes. “A Suframa tem essa experiência e condições de parcerias para fazer um grande trabalho para o desenvolvimento da Amazônia inteira”, concluiu.