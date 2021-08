O superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira, esteve em Vilhena entre terça e quarta-feira desta semana, fechando agenda que cumpriu no Cone Sul nos últimos dias. Ele esteve na região para realizar a entrega de material de reforço escolar à alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede pública, projeto desenvolvido em parceria com o Sicoob, com intermediação da OCB/SISCOOB. Além disso, ele participou de atividades paralelas em Vilhena e região, e esteve na redação do Extra de Rondônia.

A entrega do material escolar em Vilhena aconteceu ainda na tarde da terça-feira, e Daniel Pereira explicou que ser trata de apostilas de reforço das disciplinas de português e matemática, dando prosseguimento a um projeto desenvolvido desde 2019, que visa elevar o padrão de aprendizado dos estudantes do quinto ano.

“Entregamos as apostilas no Estado inteiro, numa ação que começou em Guajará-Mirim e está encerrando agora no Cone Sul, contemplando 100% dos alunos do 5º ano, num universo de 20 mil unidades”, detalhou. Além disso, Daniel explicou que os estudantes também estão recebendo material para aprendizado nas áreas de Educação Financeira, Educação Empreendedora e Cooperativismo. “Com essa iniciativa temos certeza que vamos elevar em curto prazo nossos indicadores na Educação, e quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros do Sicoob, que apostaram na proposta”.

Daniel também esteve na estação de tratamento de resíduos sólidos de Vilhena, a fim de conhecer o trabalho desenvolvido nesta unidade, com intuito de preparação para um seminário sobre o tema que acontecerá em breve, iniciativa que pode englobar toda a Região Amazônica, através de um Feira Digital com participação de autoridades nacionais e expectativa de atingir um público de 120 mil pessoas.

Pereira também esteve na Casa do Empreendedor e Banco do Povo, onde reafirmou a parceria de sucesso entre o Município e o SEBRAE no sentido de incentivar e ajudar a financiar o empreendedorismo local, atendendo os pequeno e micro empreendedores.

Ele fechou a programação num encontro na Câmara de Vereadores com o presidente Ronildo Macedo e outros parlamentares, ocasião em que ficou acertada a instalação de uma Sala do Empreendedor na sede do Poder Legislativo local, a qual será mais uma plataforma de atendimento para prestar assessoria e acesso a crédito aos interessados em ingressar no empreendedorismo.