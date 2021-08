Rolim de Moura poderá receber um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO).

O pedido para a implantação foi feito pela deputada federal Jaqueline Cassol ao reitor Uberlando Tiburtino Leite no dia 29 de julho. Na sexta-feira 06, a parlamentar recebeu ofício assinado pelo reitor demonstrando interesse.

O pedido chegou até a deputada, por meio do prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio. A proposta inicial do executivo é disponibilizar salas de aula em caráter temporário para início das atividades com cinco cursos, sendo três de nível médio: Técnicos em Edificações, em Agropecuária e Agronegócio e dois cursos de nível superior: Engenharia Civil e Letras e posteriormente a doação de uma área para a construção do campus do Ifro/Rolim de Moura. O funcionamento será em parceria com a prefeitura.

Ela ainda justificou o pedido, afirmando que a cidade é a capital da Região da Zona da Mata e a soma dos habitantes dos municípios vizinhos, abrange uma população de aproximadamente 140 mil pessoas, atuando fortemente no agronegócio, na agricultura familiar, na indústria, no comércio, na construção civil e no setor de serviços.

“Logo que recebi o pedido do prefeito, encaminhei o oficio ao meu amigo reitor Uberlando, que prontamente me respondeu de forma positiva. Acredito que através do Ifro Rolim de Moura, vamos fortalecer cada vez mais a educação do município e trazer estudantes de outras regiões, o que impulsionará ainda mais a economia local”, destacou a deputada.

Na próxima semana a deputada estará cumprindo agenda em Porto Velho e já solicitou uma reunião com o reitor Uberlando, onde tratará sobre o assunto. “Me comprometo em ajudar a implantar o Ifro em Rolim de Moura, com articulações e destinações de recursos”, garantiu.