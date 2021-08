O locutor vilhenense Andrey Gabriel acaba de inaugurar um canal no Youtube para divulgação e criação de vídeos motivacionais.

Andrey trabalhou de 2009 a 2015 na Rádio Planalto de Vilhena comandando o programa Mistura Sertaneja. Agora, buscando inovar e se adaptar ao mercado iniciou o projeto no Youtube.

O canal já conta com três materiais postados, e a proposta é de que sejam postados vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Segundo o locutor, toda produção de áudio, coleta de imagens e edição é elaborada por ele, não tendo vinculo religioso ou de outras pessoas. Para conhecer o trabalho do locutor, acesse o canal no Youtube.