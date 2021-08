O tradicional campeonato de futebol society “Ruralzão”, da Prefeitura de Vilhena, está com inscrições abertas para a edição de 2021.

Com previsão para começar no dia 12 de setembro, o evento receberá inscrições até 25 de agosto no ginásio municipal Jorge Teixeira de Oliveira. Serão permitidas somente inscrições de equipes da área rural de Vilhena.

O campeonato já conta com oito equipes e novos interessados podem se inscrever até o dia 25 deste mês. A taxa de inscrição é de R$ 200 e o pagamento deve ser realizado na secretaria municipal de Esportes (Semes), localizada no Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, até o dia 31 de agosto. O valor será revertido em premiação.

A edição de 2021 terá jogos com dois tempos de 30 minutos e cada equipe pode ter até 16 jogadores, podendo inscrever novos atletas até o último jogo da primeira fase, tendo a necessidade de jogar pelo menos uma partida.

O Ruralzão premiará os vencedores e melhores atletas com troféus, medalhas e dinheiro. O campeão levará para casa 45% do valor arrecadado com as inscrições, o segundo colocado receberá 25%, o terceiro fica com 15% e o quarto colocado recebe 10% da arrecadação. Além disso, o artilheiro e o goleiro menos vazado dividem ainda 5% do arrecadado, bem como troféus.

O pontapé inicial do campeonato será no dia 12 de setembro, no campo da Linha 100, a partir das 8h, com quatro jogos já confirmados: Cruzerinho x Amigos da Conquista; Linha 100 x Canarinho; Nova Conquista/Dois Irmãos x Baixadão e Esporte Conquista x Mamaindê.

Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes, lembra da última edição do campeonato e dos planos da secretaria. “O último Ruralzão foi realizado pela Prefeitura em 2019. Foi uma grande competição, com ótimos jogos. No ano passado, devido à pandemia, não pudemos organizar o campeonato, mas neste ano, com o avanço da vacinação e seguindo os protocolos sanitários, estamos retomando o esporte. Ainda temos diversas competições esportivas previstas para este ano”, finaliza.