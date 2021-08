Na manhã desta quinta-feira, 12, uuma caminhonete ficou com a frente totalmente destruída ao colidir com uma retroescavadeira do Sistema Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) de Vilhena, que realiza uma obra na Avenida Perimetral, setor 19.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a caminhonete acabou quebrando a barra de direção em uma curva e o motorista não conseguiu evitar a colisão com a máquina pública que trabalha na via.

Apesar do estrago, ninguém ficou ferido e o motorista preferiu sair do local antes da chegada da Polícia Militar, que foi acionada pela diretoria do órgão público, devido não possuir a documentação do veículo.

https://