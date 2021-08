Um acidente envolvendo um caminhão carrega de laranjas e um trator que realizava a poda do capim às margens da BR-364, deixou uma pessoa morta em Comodoro/MT.

De acordo com uma transmissão ao vivo realizada pela reportagem do Comodoro.conectado, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção após colidir com o trator que trabalhava na via e tombou em meio a vegetação.

Como ficou preso às ferragens, o motorista do caminhão morreu na hora e o cadáver foi removido pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor do trator não se feriu e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a segurança da via.

