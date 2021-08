Estão abertas as inscrições para a oficina “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”, do 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, realizado em parceria com o Sebrae. O evento acontecerá nos dias 16, às 14h30, e 17 de agosto, 08h e 16h, no 1º andar do CTC Sicoob Credisul. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas.

A oficina acontecerá no período pré-festival, que tem abertura marcada para 24 de agosto, e será ministrado pela chef Melissa Almeida, professora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e chef do Graúna Resort Hotel em Ouro Preto do Oeste.

Voltada para estabelecimentos da área de gastronomia, cozinheiros e auxiliares, na oficina os participantes vão aprender sobre as normas de boas práticas regulamentadas na RDC16, a como manipular e armazenar de forma correta os alimentos e a preparar bases para utilizar em preparos, sem industrializados, de forma simples e saudável.

As inscrições devem ser feitas antecipadas pelo telefone (69) 3316-6153. Ao final, cada participante receberá um certificado, e também haverá sorteio de brindes personalizados Sicoob.