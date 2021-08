Na madrugada de quinta-feira, 12, dois homens foram detidos após serem flagrados pela Polícia Militar com uma espingarda em um conjunto habitacional localizado no Centro da cidade de Cerejeiras.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local após receber denúncia de que duas pessoas estariam manuseando uma espingarda na frente do referido endereço.

Quando chegaram ao local informado, os militares se depararam com os alvos da denúncia, porém estes não estavam mais em posse da referida arma e nada de ilícito foi encontrado com eles durante revista pessoal.

No entanto, próximo ao muro, os policiais encontraram duas munições de calibre 20 e decidiram averiguar dentro do quintal, momento que se depararam com a arma de fogo jogada como se os autores tivessem tentado se desfazer dela a arremessando por cima do muro ao avistar a guarnição.

Diante dos fatos, os suspeitos foram apresentados na delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma e as munições para serem tomadas as devidas providências.