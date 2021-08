A seleção brasileira masculina de futebol terá seis campeões olímpicos entre os 25 convocados que participarão das próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar (2022), a partir do dia 2 de setembro.

A relação foi anunciada pelo técnico Tite, na manhã desta sexta-feira (13), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. São três as novidades na lista de Tite: o meia Claudinho, recém-contratado pelo Zenit (Rússia), Raphinha, do Leeds (Inglaterra) e Lucas Veríssimo, do Benfica (Portugal). Tite ressaltou a importância de atletas novos na lista, recém bicampeões olímpicos em Tóquio – Daniel Alves, Richarlison, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Claudinho e Matheus Cunha – e o trabalho desenvolvido pelo técnico André Jardine.

“A gente busca sempre concorrência de performance. Quando temos a integração com as categorias de base há uma similaridade de conduta ética, de ver futebol muito parecido. Fica o reconhecimento ao Jardine, ao Gustavo e ao Paulo [auxiliares técnicos]. Uma grande conquista. Aquele jovem que olha para a seleção e vê os exemplos dos profissionais fica muito importante”, afirmou.

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, o escrete canarinho visita o Chile no dia 2 de setembro. Três dias depois, a seleção enfrenta a Argentina, em São Paulo, e no dia 9 será a vez de o Brasil medir forças com o Peru, em Recife.

O treinador justificou a convocação de Claudinho pelo bom desempenho dele no Red Bull Bragantino, antes da transferência para o Zenit. Tite também elogiou a performance da Raphinha no Leeds (Inglaterra), que terminou em nono lugar na última Premier League.

“O Raphinha já estamos acompanhando há algum tempo, desde a subida para a Premier League. Buscamos as informações de todas as formas, tem uma característica técnica de drible muito acentuada. Número de gols importantes, jogador decisivo. Ele tem componentes técnicos, velocidade de um externo com qualidade”.

Homenagem a Zagallo

Antes mesmo de anunciar a convocação, Tite começou a coletiva homenageando Zagallo, tetracampeão pela seleção brasileira, pelos 90 anos completados pelo Velho Lobo na última segunda (9).

“Tu compatilhas conhecimentos, é um técnico informado, visionário, com bom nível de conhecimento que transcende à época. E eu um garoto de Veranópolis tive aulas contigo. Tive teu aprendizado, as tuas aulas práticas. A minha gratidão, meu reconhecimento. E gratidão porque se hoje estou aqui e tenho um título de campeão mundial, devo a ti.

Convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Laterais

Alex Sandro (Juventus)

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (São Paulo)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meias

Casemiro (Real Madrid)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (Lyon)

Claudinho (Zenit)

Bruno Guimarães (Lyon)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Atacantes

Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison (Everton)

Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa- Gabibol (Flamengo)

Raphinha (Leeds)

* Atualização às 13h30 para correção do número de campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio na lista de convocados de Tite. São ao todo seis: Daniel Alves, Richarlison, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Claudinho e Matheus Cunha.