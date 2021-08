Diogo Sabião representou Rondônia na terceira temporada do reality “Mestre do Sabor”, da Rede Globo, e no 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena vai dar uma aula-show ensinando a preparar o prato da sua estreia no programa: arroz negro com jambu, costela de tambaqui com especiarias e crocante de Uarini.

O evento acontecerá no dia 25 de agosto, às 19h, no Espaço Gourmet, no 1º andar do CTC Sicoob Credisul. As vagas são limitadas e a entrada é 1kg de alimento não-perecível.

Chef do Niá Amazônia, na capital Porto Velho, Diogo nasceu em Vilhena, filho de mãe acreana e pai paulista. Cresceu vendo os pais à frente de um restaurante, mas a paixão pela cozinha veio em 2007 quando assumiu a cozinha para o café da manhã do hotel onde trabalhava em Arraial D’ajuda (BA). Então, decidiu cursar gastronomia na Argentina, no Instituto Gatos Dumas.

De família libanesa, Diogo herdou o talento da culinária da avó que fazia questão de ensinar as receitas típicas de seu país aos filhos e ao neto. Com os olhos voltados para os insumos amazônicos, no Niá Amazônia o chef funde suas experiências internacionais e a memória afetiva com a culinária regional do Norte.

As inscrições para sua aula-show são gratuitas e devem ser feitas antecipadas pelo telefone (69) 3316-6153. O alimento deve ser entregue no dia do evento. No encerramento, haverá sorteio de brindes e cada participante ganhará um certificado. Confira a programação completa do festival no site www.sicoobsabor.com.br.

Além da aula-show, Diogo estará ao lado de Carla Freitas, cozinheira de mão cheia que vai preparar o menu da tradicional Noite do Chef Black ‘Noite da Amazônia’, no dia 27 de agosto.