Acidente envolvendo uma motocicleta Suzuki 1.250 S e uma Yamaha YBR 125, aconteceu na manhã deste sábado, 14, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Dom Pedro I, no centro de Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da Suzuki, seguia sentido Cuiabá, quando no cruzamento colidiu com a YBR, no qual a condutora saia da rotatória e acessava a Rua Dom Pedro I, sentido Avenida Major Amarante.

Contudo, testemunhas relataram que o piloto da Suzuki estava em alta velocidade e não teria respeitado a sinalização provocando a colisão.

No impacto, a condutora da moto YBR e uma criança que estava de carona sofreram fraturas pelo corpo, sendo levadas para o pronto-socorro do regional pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor da Suzuki e o carona também sofreram diversos ferimentos.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal que registrou a ocorrência.