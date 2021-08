Desde as primeiras horas de quinta-feira, 12, policiais do 4ºBPM identificaram os autores de um roubo a motocicleta que ocorreu na “Rodovia do Café” nas proximidades da Guarda Mirim, em Cacoal.

No local, uma motocicleta, de cor branca, foi levada pelos assaltantes que no momento do fato estavam com uma arma em punho. Logo depois fugiram com o veículo e outros pertences da vítima, sentido ao bairro São Marcos.

De acordo com as informações obtidas pela equipe do Extra de Rondônia, os envolvidos no crime são moradores do bairro Paineiras: um maior de idade e outro menor.

Ao serem localizados, eles relataram que outra pessoa havia comprado a motocicleta, e um terceiro pagou para levar o veículo até a Bolívia, onde supostamente seria dada em moeda de troca em drogas.

Ainda, com os suspeitos foram apreendidos dinheiro e seis pedras aparentando ser diamante. Após colher as informações, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para o registro da Ocorrência.

Até a publicação desta matéria, a motocicleta ainda não havia sido recuperada.