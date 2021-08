Acidente aconteceu na tarde deste sábado, 14, na Rua Antônio Pereira Bastos com a Rua 510, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima conduzia uma moto Honda CG 160 com placa de Vilhena e trafegava pela Rua Antônio Pereira sentido Avenida Tancredo Neves, quando um pouco antes da esquina com a Rua 510, ainda por motivos desconhecidos perdeu o controle de direção, acertou o meio fio e caiu do outro lado da via.

Na queda, o motoqueiro sofreu diversos ferimentos, sendo levado para o pronto-socorro do regional pelo Corpo de Bombeiros.

Populares relataram que o rapaz empinava a moto na hora que perdeu o controle.