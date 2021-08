A deputada estadual Rosangela Donadon(PDT) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 155.557,93 para aquisição de uma Van que será destinada para a 9ª Residência Regional do DER em Vilhena.

Segundo a parlamentar, a Van servirá para o transporte seguro dos servidores no deslocamento durante o trabalho realizado pela equipe até o município de Chupinguaia.

No dia 8 de junho Rosangela Donadon participou de uma reunião com o diretor geral do DER, Elias Rezende de Oliveira para falar sobre a destinação da emenda para aquisição da Van que vai contribuir para agilizar o serviço realizado pela equipe da 9ª Residência de Vilhena.

“A aquisição desta Van vai contribuir para oferecer transporte seguro para a equipe de servidores da 9ª Residência de Vilhena que precisam se deslocar para trabalhar. É uma alegria contribuir para agilizar o serviço realizado pelos servidores que estão de parabéns pelo empenho que desempenham suas atividades na conservação e manutenção das vias do Cone Sul de Rondônia”, falou a parlamentar.