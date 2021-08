Encalacradas há muito tempo no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE), as contas do prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar (PSB), rejeitadas pela Corte, viraram tema de debate em grupos de aplicativos de mensagens nos últimos dias.

A situação acontece devido ao fato do relatório que reprovou as contas estar à disposição do Poder Legislativo local para votação, sem que nada aconteça, situação que está gerando impaciência em certas parcelas da população.

Num dos vídeos que circula pelos grupos é feita incisiva cobrança aos vereadores para “desengavetar” a matéria e colocar em votação.

A reportagem do Extra de Rondônia procurou na manhã deste sábado, 14, o presidente do Legislativo, vereador Martinho de Souza Rodrigues, o “Baiano Leiteiro”, que coincidentemente é correligionário do prefeito, ou seja, também filiado ao PSB.

Através de mensagem de texto, Baiano afirmou que o despacho do Tribunal de Contas será apreciado pelo Plenário, mas adiantou que, apesar da reprovação, “não houve dano ao Erário Público”.

Ele só não revelou quando a matéria entra em pauta, e disse que não há uma data prevista para que isso aconteça.

>> ASSISTA O VÍDEO QUE CIRCULA NAS REDES SOCIAIS COBRANDO A VOTAÇÃO NA CÂMARA:

