Na tarde deste domingo, 15, um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após tentar furtar uma loja na Avenida Integração Nacional, no centro de Cerejeiras.

De acordo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada a comparecer na móveis Novalar, onde informações dava conta que o alarme havia disparado.

O gerente que mora nas proximidades foi quem chamou a polícia e contou que ao chegar no local encontrou gavetas e armários abertos e uma sacola contendo alguns eletrônicos, além disso, os cabos da internet e das câmeras de segurança estavam desconectados.

Desconfiado que o ladrão poderia estar escondido dentro do forro, haja vista, que as portas não havia sido arrombadas, o Corpo de Bombeiros foi chamado para dar apoio com escadas e assim a polícia poder verificar se o ladrão estava no forro.

Contudo, após buscas, o homem foi localizado escondido em meio a caixas de mercadorias no depósito.

O ladrão identificado pelas iniciais W.C.O., de 39 anos, recebeu voz e prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil juntamente com os produtos que ele havia separado para carregar. O bandido é velho conhecido da polícia e já foi preso outras vezes pelo mesmo crime.

A Polícia Técnica Científica (Politec) foi chamada e periciar o local.