Na noite de sexta-feira, 13, policiais do 4°Batahão da Polícia Militar (PM) realizaram a prisão de um suspeito que cometeu um assalto a uma casa no bairro Floresta, em Cacoal.

De acordo com as informações obtidas pela nossa equipe do Extra de Rondônia, o criminoso chegou na casa utilizando um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto. As vítimas, com medo, deixaram que o infrator levasse uma televisão.

Após o crime, a PM foi acionada ao local do fato onde colheram as informações do ocorrido e começaram a realizar diligências nas proximidades da casa onde lograram êxito em localizar o homem. Ele estava carregando a televisão que havia sido roubada e recebeu voz de prisão. Depois, foi encaminhado à delegacia com o simulacro e a aparelho.