A.G.C.O., de 1 ano e meio morreu na noite deste domingo, 15, após ser atropelado pelo próprio tio no quintal de casa.

O incidente aconteceu na linha 9 no Km 9 Rumo Escondido na área rural de Cabixi.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, D.J.G., de 24 anos, contou à polícia que estava na casa de G.C.V., pai da vítima e quando foi fazer uma manobra de marcha ré, não viu que a criança estava atrás do veículo e acabou passando por cima do garoto.

O condutor de imediato levou a criança para a Unidade Mista de Cabixi, mas ao chegar, o médico atestou que o menino estava morto.

O próprio motorista pediu para passar pelo teste do bafômetro, onde o resultado apontou negativo. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Unisp de Colorado do Oeste.

Corpo da criança foi removido pela funerária Center Pax e passará por necropsia nesta segunda-feira, 16, em Vilhena. Após, será transladado para Cabixi, onde será velado e sepultado.