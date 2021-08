A Netflix tem tudo para conquistar ainda mais assinantes no mês de agosto, com algumas das estreias mais aguardadas do ano. A plataforma continua na liderança do concorrido mercado dos streaming, e pretende manter a posição como o lançamento de novos projetos a cada semana.

Um dos maiores destaques de agosto da Netflix é a estreia de A Barraca do Beijo 3, o último capítulo do romance teen mais popular da atualidade.

Além disso, fãs devem comemorar a chegada do esperado remake do anime Shaman King e o lançamento das novas temporadas de O Clube das Winx e Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto.

Confira abaixo os melhores lançamentos da Netflix na semana de 9 a 15 de agosto!

Shaman King

Fãs de animes podem celebrar, pois o momento mais aguardado do ano já chegou. O reboot do clássico Shaman King foi lançado na plataforma em 9 de agosto (segunda-feira).

A produção animada japonesa acompanha a história de Yoh Asakura, um jovem que luta para se tornar o novo Rei Shaman, em uma competição brutal que acontece a cada 500 anos.

A Casa Mágica de Gabby – 2ª temporada

A Casa Mágica de Gabby é uma série animada voltada principalmente para o público infantil. A produção é uma das preferidas dos pequenos, e após fazer grande sucesso com seus primeiros episódios, foi renovada para a 2ª temporada, que estreou no dia 10.

Inspirada no livro “The Little Dollhouse”, escrito por Jan Lebeyka, a animação conta a história da garotinha Gabby e seu gatinho Pandy, em um mundo mágico de aventuras surpreendentes.

A Barraca do Beijo 3

O terceiro e último capítulo da mais conhecida comédia romântica teen da Netflix estreia na plataforma em 11 de agosto. A franquia é protagonizada por Joey King (The Act) e Jacob Elordi (Euphoria).

A Barraca do Beijo 3 deve revelar a conclusão da história de Elle, finalmente mostrando se a protagonista realmente viverá um final feliz com o bonitão Noah. Além disso, o filme deve focar na escolha da personagem sobre sua faculdade.

Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto – 5ª temporada

Uma das séries animadas mais populares da Netflix também retorna em sua 5ª temporada. Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto é um derivado da popular franquia protagonizada por Vin Diesel, Paul Walker e The Rock. Os novos episódios estreiam na Netflix em 13 de agosto.

Em Espiões do Asfalto, uma poderosa agência do Governo Americano recruta o jovem piloto Tony Toretto (primo de Dom Toretto) e seus corajosos amigos para se infiltrar em uma corrida de rua clandestina, atuando como espiões disfarçados.

Outros lançamentos da Netflix em agosto

Além dos filmes e séries citados, a Netflix conta também com outros lançamentos em agosto. Entre eles, destacam-se os filmes Beckett, Monster Hunter, La Diosa Del Asfalto e O Souvenir, além das séries Untold: Briga na NBA, O Palhaço Coroado e Esquadrão de Confeiteiros.

Vale lembrar que a melhor maneira de assistir a filmes e séries é utilizar plataformas consolidadas e originais, como a Netflix e a Tyflex na Google Play.