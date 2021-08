A diretoria do Porto Velho Esporte Clube confirmou nesta segunda-feira, 16, o retorno do técnico Wesley Edson para a reta final da Série D do Campeonato Brasileiro 2021.

Wesley Edson Souza Da Silva esteve a frente do Porto Velho no ano passado em sete jogos antes da parada da pandemia no Campeonato Rondoniense do ano passado, onde obteve quatro vitórias e três empates.

Na época, o treinador não retornou a Locomotiva em virtude do acerto com o ADF Portland-EUA e acabou sendo substituído por Tiago Batizoco. Além de passagem pelo ADF Portland-EUA e pelo Porto Velho, Wesley Edson chegou a comandar o Angra dos Reis-RJ e o Macaé-RJ.

O clube postou em suas redes sociais: "". O Porto Velho retorna a campo no sábado, às 15h30 (horário de Rondônia), diante do Jaraguá-GO no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2021.

O treinador volta com a missão exclusiva de dar seguimento na série D, extraindo o melhor desempenho do grupo nessa reta final de competição nacional.