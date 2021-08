Na noite do último sábado a “pancadaria rolou solta” em frente um bar localizado na Avenida das Nações, Centro de Cerejeiras e dois jovens acabaram presos, após um ameaçar o outro com um simulacro de arma de fogo.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a polícia Militar passava na frente do “Bar Amnésia”, quando avistou uma briga onde várias pessoas trocavam socos e pontapés.

Quando se aproximou do tumulto, a guarnição avistou o momento em que um dos envolvidos empreendeu fuga correndo e populares gritaram que ele estava armado.

Em acompanhamento ao suspeito, os militares presenciaram quando ele arremessou um objeto por cima do muro de um posto de saúde localizado na esquina da Rua Fernando de Noronha, com a Avenida dos Estados.

Após a prisão do suspeito, os policiais realizaram buscas no pátio do posto de saúde onde encontraram um simulacro de arma de fogo, que ele confessou ser de sua propriedade.

Após a identificação de outro jovem envolvido na briga, ambos receberam voz de prisão e foram indagados sobre os motivos do desentendimento, porém, relataram que não se conheciam, apenas interviram em uma desavença de terceiros, momento em que um apontou um simulacro para o outro e acabaram saindo na porrada.

