Hoje em dia, no mundo inteiro, existem muitas plataformas online que oferecem aos fãs de eventos esportivos, opções de apostas em esportes. E aparentemente, a emoção dos campeonatos de futebol, golfe, basquete, beisebol, tênis, lutas de boxe, corridas de carros, corridas de cavalos, entre outros esportes é o grande carro-chefe para atrair o público dos jogos.

Grandes empresas do setor têm investido, cada vez mais, em tecnologia para desenvolver plataformas que possibilitem uma experiência positiva aos apostadores, o br.netbet.com é um exemplo disso, onde a empresa investe em um sistema ao vivo, disponibilizando ao apostador uma lista de jogos ou partidas que estão sendo disputadas naquele exato momento, juntamente com o placar, cronômetro e a situação atual.

Atualmente, as apostas no Brasil ainda não são permitidas em espaços físicos fora das lotéricas, porém, como ainda não existe uma regulamentação específica referente às apostas online, os brasileiros podem jogar em outras casas de apostas que sejam hospedadas em servidores estrangeiros. Ou seja: mesmo que os jogos não sejam regulamentados no Brasil, os brasileiros podem jogá-los tranquilamente em sites hospedados em servidores estrangeiros, sem cometer contravenção penal.

Estima-se que em 2022 venha a existir um sistema de licenciamento que regulamenta todo o mercado de apostas online no Brasil, podendo vir a tornar-se uma realidade próxima.

RELAÇÃO COM O ESPORTE

Não é segredo para ninguém que o mercado de apostas esportivas é um fenômeno de crescimento e popularidade mundo afora. Na Inglaterra, por exemplo, metade dos clubes da Premier League são patrocinados por sites de apostas esportivas. Na atual temporada, 10 dos 20 times da elite do futebol inglês são patrocinados por sites do gênero. São eles: West Ham, Everton, Wolverhampton, Burnley, Crystal Palace, Newcastle, Watford, Aston Villa, Bournemouth e Norwich.

No futebol brasileiro, pelo menos dezenas de equipes têm acordos publicitários com sites de apostas esportivas: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Flamengo, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza e Santos.

LEGALIZAÇÃO E IMPACTO NO ESPORTE NACIONAL

Legalizar ou não as apostas esportivas no Brasil pode também afetar diretamente a permanência de alguns sites de apostas que operam no país. Muitas casas de apostas têm lucro importante com jogos de cassino, por exemplo, também vindo do Brasil. Como essas casas vão operar após as regulamentações, ainda é um mistério. Há o projeto de legalização das apostas esportivas, mas para cassinos em si, no país, ainda não há um andamento oficial e sim apenas conversas esporádicas sobre o tema.

Já as operações de apostas esportivas têm a crescer, com diversas novas possibilidades e também o possível espaço de serviços físico, o que pode acarretar positivamente o esporte em geral no país e seus patrocínios.