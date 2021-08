O foragido da justiça do Espírito Santo, Valmir dos Reis Lopes, de 45 anos, principal suspeito da morte da ex-esposa Irlane Vila Dias Casé, assassinada a tiros enquanto passeava com o cachorro no dia 2 de abril deste ano, no bairro Itaparica, em Vila Velha, foi preso no final da tarde desta terça-feira, 17, em Vilhena.

Valmir foi localizado pela Força Tática da Polícia Militar em uma casa na Avenida Jamari, no Bairro São José e teve seu mandado de prisão cumprido, sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, onde está sendo submetido a exame de Corpo de Delito.

A diarista Irlaine foi morta com quatro tiros meses depois de se mudar do município de Aracruz com a filha adolescente para fugir das ameaças de Valmir, que não aceitava o fim do casamento.

Porém, a suspeita do setor de investigação era de que o crime foi planejado por Valmir, que ao descobrir o endereço da ex-mulher, passou a segui-la e após o crime, fugiu do Estado.

O suspeito, que foi visto por testemunhas transitando tranquilamente por Vilhena, é natural de Tangara da Serra/MT, mas já teria residido no município de Machadinho do Oeste/ RO.