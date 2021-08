Não é de hoje que o tema “jogos” desperta uma grande curiosidade. No decorrer da história, vários autores de livros já escreveram sobre o assunto, fazendo desse tema e dos cassinos, em geral, uma parte considerável da cultura pop mundial.

O tema proporciona vários momentos marcantes para quem o vivencia, seja em alguma obra de arte ou “ao vivo”, mas se a opção é a segunda, sempre há a necessidade de cautela e estratégias. Em livros, há um espaço de ensinos tanto para os jogadores mais casuais quanto para os mais assíduos, que têm como objetivo retornos maiores visando grandes competições, como no poker, também muito famoso no Brasil.

É fundamental ter em mente que o sucesso no tema vai muito além da sorte. Na verdade, está muito distante disso. O ato de apostar, seja em qual modalidade for, é baseado em muitos estudos e muitas análises, e a experiência do jogador também vale muito, assim como a escolha da plataforma certa para fazer seu jogo. O Brasil conta com o serviço de sites de apostas internacionais de forma online, como a NetBet, que é totalmente localizado no idioma nacional, sob medida para brasileiros. Tendo isso em mente, separamos aqui os três dos livros mais indicados para você apostar de forma segura.

PARA INGRESSAR NO MUNDO DAS APOSTAS – O GUIA DO CASSINO, DE STEVE BOURIE

O autor americano, Steve Bourie, aborda as especificidades de cada modelo de jogo de cassino. Para ficar mais entendível para o leitor, ele colocou diversos gráficos e estatísticas em um estudo que ajuda demais o entendimento. Este livro pode ser classificado como uma espécie de bíblia sobre o mundo das apostas.

CASINO GAMBLING FOR DUMMIES, DE KEVIN BLACKWOOD

A série de livros “for dummies” é conhecida mundialmente por seus guias simples e práticos sobre os mais variados assuntos. No caso deste título escrito por Kevin Blackwood, o autor descreve as regras de alguns dos principais jogos de cassino, assim como técnicas e estratégias para minimizar as perdas, e consequentemente, melhorar os ganhos. Entre os jogos apresentados estão o poker, caça-níqueis, entre outros. Não deixe de conferir esse guia para desenvolver suas estratégias e melhorar seu desempenho.

MAMMOTH: O LIVRO DOS JOGOS DE CASSINO, DE PAUL MENDELSON

Para conhecer um pouco mais sobre não só um, mas sobre diversos jogos de apostas como poker, dados e até o dominó. Com foco em táticas que possam ajudar os apostadores a obter uma maior taxa de sucesso nesses jogos, Paul Mendelson estudou os mínimos detalhes de cada jogo, procurando desenvolver as melhores estratégias e passar esse conhecimento para os leitores, para que eles possam maximizar seus ganhos. Se você quer saber um pouco mais sobre o mundo dos cassinos e aprender mais sobre os jogos, leia essa boa obra.