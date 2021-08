No início da noite desta quarta-feira, 18, por volta das 18h, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Guaporé com a Rua dos Pioneiros, no centro da cidade de Cacoal.

De acordo com informações obtidas pela nossa reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma motocicleta CG Titan, de cor azul, seguia pela Rua dos Pioneiros e, em dado momento, foi fazer a travessia da Avenida Guaporé, quando colidiu com um veículo de passeio.

Após o acidente, o condutor do carro deixou o local sem prestar socorro a uma das vítimas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local onde prestou o serviço de primeiros socorros à mulher que seguia na garupa da motocicleta. Ela ficou caída ao solo sentindo fortes dores na região das costas e pernas. Depois, foi encaminhada ao hospital Heuro para os procedimentos médicos. Já o condutor da motocicleta nada sofreu.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local onde fez o boletim do acidente de trânsito. Até o presente momento, o condutor do veículo de passeio não foi localizado.