O governador Marcos Rocha (sem partido) esteve nesta quarta-feira, 18, fazendo o lançamento do programa “Tchau Poeira”, nos municípios de Corumbiara (de manhã) e Pimenteiras do Oeste (tarde). Ele continua na região do Cone Sul até sexta-feira, 20, onde visitará mais quatro municípios.

Em entrevista ao Extra de Rondônia em Pimenteiras, Rocha disse que faz uma administração com “vocação municipalista”, e sua gestão tem tido como um dos focos dar suporte às cidades com investimentos de monta.

É o caso de Pimenteiras, que só nesta passagem do governador está recebendo quase R$ 3 milhões, que serão aplicados em pavimentação, recuperação de vias públicas, além da revitalização de três praças. “São R$ 2 milhões em asfalto e micropavimentação e quase R$ 1 milhão para os logradouros públicos, que serão totalmente renovados”, afirma.

Rocha falou que apenas em asfalto do Programa “Tchau Poeira”, estão sendo investidos quase R$ 300 milhões, oriundos de economia feita nos gastos do Estado e aplicados nas cidades de Rondônia. “E outros R$ 110 milhões serão aplicados em mais iniciativas do programa ‘Governo na Cidade’, comtemplando uma vasta gama de ações”, destacou.

O governador também frisou que sua administração tem um olhar muito atento às questões relacionadas ao setor social, com muitos programas desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Assistência Social, e citou o “Mamãe Cheguei”, que entrega kits de enxoval às futuras mães e o Programa “Amparo”. “É o Estado cumprindo seu papel de ser suporte à população em seus mais diversos setores”, observa.

Para a região do Cone Sul, ele promete muito trabalho e apoio, particularmente na questão da pavimentação e recuperação de vias urbanas, “agora que a região dispõe da maior usina de asfalto quente do Estado, então vamos levar desenvolvimento e conforto à população com menos poeira e menos lama nas cidades”.

Durante a cerimônia do “Tchau Poeira” foi veiculado um vídeo mostrando as obras que serão executadas em Pimenteiras (Assista abaixo).

PROGRAMAÇÃO

A programação do “Tchau Poeira” continua nesta quinta-feira, 19, em Cerejeiras. O evento está previsto para começar às 9h30. No mesmo dia, às 15h, será a vez de Cabixi.

Na sexta-feira, 20, Rocha e autoridades se deslocam até Colorado do Oeste, com o evento previsto para ocorrer às 9h30. E, finalmente, ainda na sexta-feira, às 14h, Chupinguaia será palco do encerramento do “Tchau Poeira” no Cone Sul.

https://