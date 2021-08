O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) participou da solenidade na manhã de quarta-feira, 18, no município de Corumbiara e à tarde no município de Pimenteiras do Oeste acompanhado do governador Coronel Marcos Rocha (Sem partido), deputados estaduais, secretários de Estado, prefeitos e vereadores da região.

Na oportunidade foi assinado o Termo de Cooperação das obras do projeto “Tchau Poeira” com o prefeito Leandro Teixeira Vieira (PSB) do município de Corumbiara.

A meta do Governo do Estado é atender a cidade de Corumbiara com 2,4 Km de pavimentação asfáltica e 3 Km de recapeamento asfáltico, totalizando 5,4 Km do projeto a serem executados pelo governo do Estado através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER).

Para o município de Pimenteiras do Oeste, a meta do Governo do Estado é atender com mais de 2,5 Km de pavimentação asfáltico e 2,5 Km de recapeamento asfáltico, totalizando 5 km do projeto asfáltico a serem executados pelo Governo de Estado, através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER). Além disso, será feito também a revitalização do Portal da Entrada da Cidade no valor de R$ 200 mil, reforma da Praça Beira Rio no valor de R$ 200 mil e reforma da Praça dos Quilombolas no valor de R$ 400 mil.

Segundo o deputado Luizinho Goebel, as obras fazem parte do projeto “Tchau Poeira” idealizado pelo Governo do Estado. O deputado, ao lado do governador Coronel Marcos Rocha, destacou que o asfaltamento nas cidades do Cone Sul.

“Agora, após conclusão de todas as questões burocráticas, as obras finalmente serão iniciadas e com certeza será um grande ganho de qualidade de vida para toda a população da região”, destacou Goebel.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luizinho Goebel, seguirá acompanhando o governador Marcos Rocha e sua comitiva, no lançamento do programa Tchau Poeira nas cidades de Cerejeiras, Cabixi, Colorado Do Oeste e Chupinguaia.