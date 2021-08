Em nota enviada à redação do Extra de Rondônia, moradores do bairro Barão de Melgaço III esclareceram questionamentos referentes ao projeto de ressocialização de autoria do pastor Adnilson Silva Moraes, da igreja Assembleia dos Santos.

Ele está construindo uma casa de acolhimento do referido bairro para abrigar moradores de rua, dependentes químicos e ex-presidiários que não possuem familiares em Vilhena.

O caso foi assunto de reportagem do Extra de Rondônia e teve repercussão na sociedade, já que alguns moradores foram contrários ao projeto (leia mais AQUI).

Na nota, os moradores esclarecem que foi dada oportunidade ao pastor para explicar, aos moradores, seus interesses, objetivos e legalidades de seu projeto. Mas, segundo a nota, não houve manifestação do mesmo.

E garantem que “o questionamento da maioria dos moradores foi relacionado às condições de regularização e estrutura do local, de modo que não prejudique a vivência da população, e à segurança do bairro, principalmente pelo fato de estar afastado do centro urbano e não contar com constante patrulhamento policial”.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA: