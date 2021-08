Após receber informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), de que quatro pessoas estariam desmatando a área da Reserva Rio Ouro Preto, a Polícia Federal (PF), juntamente com a Polícia Civil e do referido instituto se dirigiram ao local na manhã de quarta-feira, 18, e apreenderam vários pertences dos envolvidos, munições de calibre .12, além de petrechos utilizados no corte das árvores.

Ainda segundo o apurado, uma área de aproximadamente 100 hectares foi desmatada em curto espaço de tempo.

A PF e órgãos parceiros têm atuado para evitar a derrubada de árvores e queimadas em áreas de domínio público com vistas a preservar o meio ambiente. As investigações prosseguem com a finalidade de identificar e punir todos os autores dos desmatamentos, que não foram localizados.