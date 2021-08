A Polícia Militar (PM) registrou uma tentativa de homicídio a golpes de faca no município de Cacoal.

A vítima encontra-se internada em estado grave no Hospital Heuro.

De acordo com o Delegado de Polícia Civil, Alexandre Baccarini, o suspeito do crime foi preso minutos após o ocorrido em um bairro nobre da cidade e encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi flagranteado pela tentativa de homicídio.

Informações repassadas a nossa equipe do Extra de Rondônia dão conta de que a motivação do crime teria sido falta de pagamento em decorrência de um programa sexual realizado entre a vítima e o autor do fato. O acusado atacou o “contratante” com golpes de faca pelas costas.

A Polícia civil continua colhendo informações sobre o fato e aguarda a vítima receber alta da do hospital para que seja feita a oitiva dos fatos.