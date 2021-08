Atividades integradas entre Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fiscalizaram pontos estratégicos na região do Cone Sul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) Rondônia executou a operação “Dia Internacional do Motociclista”, no período de 10 a 14 de agosto, nos municípios de Vilhena e Cerejeiras.

A atividade ocorreu de forma integrada com a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e com a operação “Duas Rodas uma Vida”, do Detran/RO.

Foram realizadas fiscalizações em pontos estratégicos, incluindo comandos em trechos com elevado índice de acidentalidade, incidência de motoristas conduzindo veículos após consumo de bebidas alcoólicas e também local com registros de ocorrências de perturbação do sossego.

Ao final das atividades, foram submetidos à fiscalização 117 veículos (incluindo 101 motocicletas) e 229 pessoas; houve registro de 72 autos de infração (multas), sendo 10 destes por alcoolemia; também foram recolhidos ao pátio, por irregularidades 17 automóveis.

A PRF em Rondônia busca, diariamente, contribuir para a manutenção da sensação de segurança aos cidadãos.

Seja em atividades de repressão a praticas criminosas ou em operações de fiscalização de trânsito, que colaboram diretamente na preservação da vida de pedestres, ciclistas e motoristas dos diversos tipos de veículos existentes, estamos atentos e preparados para cumprir nossa missão de promover a prosperidade da Nação, garantindo segurança pública e a mobilidade no Brasil.