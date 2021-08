No final da tarde de quarta-feira, 18, duas pessoas foram presas por furto e receptação de uma motosserra, em Vilhena

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar se dirigiu até a Avenida Beira Rio, no Centro de Vilhena, acionada pela vítima, tendo ela relatado que no período da manhã foi até uma oficina mecânica situada na rua Presidente Médici, onde deixou sua caminhonete F1000 para arrumar e acabou sendo vítima de um furto.

Ainda de acordo com o denunciante, quando retornou para buscar seu veículo, que foi colocado no estacionamento após o conserto, percebeu que sua motosserra que estava na carroceria havia desaparecido.

Em análise às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, o dono da caminhoneta viu o momento em que um homem se apossou do objeto e fugiu em uma bicicleta.

Após identificar o autor do furto, mais conhecido como “Bode”, a vítima se dirigiu até a residência dele em companhia do filho, onde o suspeito confessou o delito, porém, já não estava mais em posse da motosserra, pois havia vendido para outra pessoa.

Já na casa do suposto comprador informado pelo autor do crime, a vítima teve a confirmação de que de fato o objeto havia sido vendido para uma terceira pessoa, que se negou a informar o valor pago, momento em que acionou a polícia.

Diante dos fatos, o autor do furto e o receptador receberam voz de prisão e foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.

