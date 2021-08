Por volta das 14hs de quinta-feira, 19, uma adolescente foi rendida por um assaltante armado com uma faca, em um pet shop localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem o Extra de Rondônia, o suspeito, que trajava camisa manga longe e fazia uso de um boné, entrou no estabelecimento e rendeu a vítima, a obrigando entregar o aparelho celular e o dinheiro do caixa.

Após o assalto, o meliante forçou a jovem a se trancar no banheiro do estabelecimento até que ele saísse do local.

A polícia Militar foi acionada pela menor, mas não logrou êxito na identificação do suspeito, devido não ter conseguido acessar as imagens das câmeras de segurança da empresa.