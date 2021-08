O deputado estadual Chiquinho da Emater junto ao governador de Rondônia Marcos Rocha, participou na quarta-feira 18, da solenidade de entrega e assinatura do termo de cooperação do projeto “Tchau Poeira” lançado nos seis municípios do Cone Sul.

Chiquinho destacou ser uma alegria acompanhar o governador para entregar os benefícios a população. “Cabixi receberá quase sete quilômetros de asfalto. Será da ponte do rio Cabixi até a região que vem da Linha 11. Ali são obras do Estado, inclusive o governo do Mato Grosso ainda fará 40 quilômetros do outro lado”.

O projeto do governo ainda contemplará lama asfáltica para recuperação das vias dentro da cidade. “Cabixi terá praticamente 100% de asfalto, além da Rodovia de Colorado a Cabixi que será recapeada”.