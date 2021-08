O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL/RO), foi condecorado na quarta-feira 18, com a medalha Santos Dumont, maior honraria da Força Aérea Brasileira (FAB). A honraria é concedida às autoridades da Força Aérea Brasileira pela dedicação e atuação na vida pública.

A medalha foi instituída na aeronáutica em homenagem ao brasileiro Alberto Santos Dumont, por ocasião das comemorações do primeiro voo. Semelhantemente à “Ordem do Mérito Naval”, da Marinha, e à “Ordem do Mérito Militar”.

A “Ordem do Mérito Aeronáutico” é destinada a premiar os militares da aeronáutica que tenham prestado notáveis serviços ao país ou tenham se distinguido no exercício de sua profissão, assim como para reconhecer serviços prestados à aeronáutica por personalidades civis e militares e por organizações militares e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras.

“Recebi a medalha Santos Dumont, a maior honraria da Força Aérea Brasileira, para autoridades com todas as prerrogativas legais necessárias na vida pública. Agradeço a honra, me julgaram merecedor, tenho me dedicado em favor do meu povo em Rondônia e das leis tramitadas e votadas na câmara federal em favor do Brasil”, agradeceu o parlamentar.

“À Força Aérea Brasileira, digna de méritos, guardiã de nosso país, motivo de orgulho para os brasileiros, sob a fortaleza de suas asas a FAB tem protegidos nosso país, nossas divisas, riquezas e nosso povo”, reforçou Chrisóstomo.