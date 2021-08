O incentivo para expansão da cultura cacaueira na região do Território Rio Machado levou extensionistas da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) do escritório local de Cacoal a uma iniciativa inusitada.

Em uma articulação junto à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) de Ouro Preto do Oeste, a Emater-RO conseguiu a doação de quatro mil sementes de cacau. As mudas, transformadas em clones, contribuirão para a diversificação de produtos das comunidades indígenas da região.

Segundo os extensionistas da Emater-RO, Lilian Barbosa e Jaime Miranda, que articularam a doação, três mil sementes foram repassadas para as comunidades indígenas das aldeias Gakapi e Nabekolabalakiba, ambas localizadas na Linha 12, no município de Cacoal. Os extensionistas propuseram à comunidade produzir as próprias mudas com as sementes de cacau comum que receberam e, posteriormente, fazer a poda para produção de clones de cacau melhorado, incentivando assim, a ampliação da lavoura de cacau na região.

O governo de Rondônia, através das políticas públicas de desenvolvimento rural promovidas por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e executada pela Emater-RO, já vem incentivando o fortalecimento do cultivo do cacau em todo o estado, através de investimentos em manejo e melhoria do produto. O preço do produto em alta e a boa produtividade e qualidade de amêndoas que têm chegado ao campo também tem contribuído para o interesse dos produtores rurais que buscam na cultura, uma alternativa para incrementar sua renda.

Outro incentivo foi o recente lançamento do 1º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia, a ser realizado em pela Seagri, Emater-RO e Ceplac em parceria com a Agencia de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Câmara Setorial do Cacau de Rondônia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), por meio do Núcleo Regional Noroeste.

As sementes distribuídas nas comunidades indígenas serão muito importantes para incrementação da atividade agrícola local, pois são aldeias que se encontram em fase de regularização. “A aldeia Gakapi nem energia elétrica tem ainda”, diz a extensionista Camilla Fabiane, do escritório da Emater-RO de Cacoal.

A extensionista Lilian explica que, quando chegou em Cacoal, cinco das famílias que cadastrou eram daquela comunidade e, desde então, a Emater-RO vem prestando assistência técnica e orientando os indígenas na condução e manejo das diversas culturas. Com a distribuição de sementes, deverão ser plantados, em média, 3,5 hectares de cacau, que além de ser uma cultura que contribui para o reflorestamento, principalmente em áreas em degradação, será uma alternativa de renda para as famílias que vivem nas duas aldeias.