O dono de uma empresa de tapeçaria, I. C., de 35 anos, que matou a tiros a ex-mulher na noite de quarta-feira, 18, na Rua Geraldo Dias Fiuza, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura, se entregou à polícia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, I., que em suas redes sociais afirma ser natural de Colorado do Oeste, executou a tiros Marcia Fernanda Martins, de 30 anos, dentro de um carro, onde também seguia um casal.

Separado a poucas semanas de Marcia, segundo uma imagem encaminhada para a reportagem, I. mandar mensagens para uma amiga confessando o crime e relatando que a motivação teria sido por ter visto a ex com outro homem.

Ainda segundo informações, depois do crime o autor se apresentou na Delegacia da Polícia Civil, assim como, entregou a arma usada para a execução de Marcia, que morreu no local.

Já na manhã do dia seguinte, um pedido de prisão preventiva foi deferido pela justiça e cumprido contra o empresário.

Segundo testemunhas, Marcia saiu de casa na companhia de uma amiga e do motorista do carro, que afirmou conhece-la apenas de vista, e seguia a caminho de um churrasco, quando foi surpreendida pelo ex- que pareou uma caminhonete do lado do carona e efetuou vários disparos de revolver contra ela.

O motorista do carro onde a vítima seguia chegou a saltar com o veículo ainda em movimento para escapar dos tiros.