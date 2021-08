Nesta sexta-feira, 20, incêndio em vegetação próximo a Unesc mobilizou o Corpo de Bombeiros e assustou a população, em Vilhena.

Internauta enviou fotos e vídeos para a redação do Extra de Rondônia mostrando as labaredas e a fumaça que cobriu boa parte daquela região.

Os moradores assustados com a proporção que o incêndio estava tomando devido a vegetação estar muito seca e com ajuda do vento chamaram os soldados para combater as chamas.

A equipe dos bombeiros trabalhou cerca de 2 horas para controlar o fogo que provavelmente foi criminoso, ou seja, colocado de propósito, deixando os moradores apreensivos com medo que as chamas pudessem atingir os imóveis.

Além disso, as residências ficaram cheias de fuligem e a fumaça pode acarretar complicações de saúde.

