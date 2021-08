Na manhã de quinta-feira, 19, um jovem acionou a Polícia Militar para recuperar sua motocicleta que havia penhorado em uma boca de fumo localizada na Rua Paraíba, no Setor 19, em Vilhena.

De acordo com o apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, após anos sem usar drogas, a vítima teve uma recaída ao passar por um processo de separação e devido não ter o valor de R$ 50,00 para comprar o entorpecente, penhorou o veículo até a manhã do dia seguinte.

Porém, quando retornou com o dinheiro para pagar a dívida e recuperar a motocicleta, foi intimidado pelo morador e sua mãe, que afirmaram já terem vendido o bem e se caso ele chamasse a polícia, iria sofrer as consequências.

Mesmo assustado, o dono do veículo denunciou o caso e uma guarnição se dirigiu até o referido imóvel, onde encontraram várias porções de entorpecente escondidos até mesmo nos buracos dos tijolos dos muros.

Como o responsável pela negociação criminosa não estava, a mãe dele, que tinha conhecimento dos fatos, recebeu voz de prisão e foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil.

Enquanto o registro era confeccionado, o advogado do morador informou que o referido veículo, que não foi encontrado pelos militares nas buscas, havia sido abandonado com as chaves na ignição, em frente a praça do mesmo setor onde se deram os fatos.

Após a recuperação do veículo, este também foi apresentado na delegacia. Na casa onde mãe e filho moram, foram recolhidos o total de 57 gramas de crack, bicicletas de aro 29 e outros objetos que a mulher não soube informar a procedência.