O Campeonato Rondoniense Sub-20 conhecerá neste final de semana seus finalistas. Real Ariquemes x Rondoniense e Porto Velho x Villa Rondônia travam duelos de olho na decisão da competição de base.

No sábado, às 15h30 (horário de Rondônia), o Real Ariquemes recebe o Rondoniense no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. A partida terá a arbitragem de Sidnei Pereira Oliveira, que trabalhará ao lado dos assistentes, Célio Silva Santos e Sérgio Carlos Rodrigues, enquanto que o quarto árbitro será Davi da Silva Oliveira. No jogo de ida, as duas equipes ficaram no empate em 0 a 0 no estádio Aluízio Ferreira.

Já no domingo, às 15h30 (horário de Rondônia), Porto Velho e Villa Rondônia travam duelo no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. O duelo terá a arbitragem de Fledes Rodrigues Santos, que será assistido por Reginaldo Alves de Melo e Francisco Erismar Ferreira, enquanto que o quarto árbitro será Angleison Marcos Monteiro. O confronto terá transmissão da FFER TV através do Facebook e do Youtube. No jogo de ida, o Villa Rondônia venceu o Porto Velho por 1 a 0 no estádio Biancão.

As finais do Campeonato Rondoniense estão programadas para os dias 28 de agosto e 4 de setembro.